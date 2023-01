Es el mejor de su clase y sueña con ser abogado, no tener brazos no lo detiene

Daniel Polo, además, tiene que caminar 10 km para llegar a clases en San José de Canalete, en Córdoba. Es un ejemplo para sus otros compañeros.

“Me colocaron a estudiar por ahí como a los 7 años porque pensaron que yo no podía ir a la escuela, el primero día que me llevaron a la escuela el profesor quedó impresionado en la forma como yo escribía. Yo soy una persona igual que todos, lo que Dios no me mando en las manos, me los envió en los pies y tengo la misma inteligencia que los demás”, dice.

Tal es su compromiso, que hace lo que sea para ir a estudiar.