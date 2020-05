“Es el único lugar en el que me coge señal”: niña que armó ‘salón de clases’ en la copa de un árbol

Noticias Caracol llegó hasta la casa de Daniela Castillo, luego de que un video que grabó se hiciera viral. Vienen sorpresas para la niña y su familia.

La pequeña vive en la vereda de San Cayetano, zona rural de Ibagué. Ella tuvo que pedirle a su padre que le armara una silla y una mesa en las ramas de un árbol para poder continuar con su educación en medio de la cuarentena.

“Es el único lugar en el que me coge la señal del teléfono, pero me va regular porque me canso mucho”, aseguró Daniela.

La niña le envió el video de su improvisado salón de clases a la profesora para que “no me pusiera tantos trabajos” porque se fatiga al estar mucho tiempo encima del árbol.

La maestra de Daniela publicó el video que se hizo viral en las redes sociales.

