Es falso: nadie de Noticias Caracol dijo que debían matar a manifestantes

Una noticia calumniosa ha puesto en riesgo la integridad de uno de los periodistas que cubrió la jornada del paro nacional. Canal Caracol tomará acciones legales.

Noticias Caracol transmitía en vivo las protestas del paro nacional. En ese momento se tenían al aire dos señales, una desde la avenida Jiménez con séptima y otra desde la Plaza de Bolívar, cuando efectivamente se oyó esta frase: “Con uno que maten ya se calman”.

Publicidad

¿Pero fue uno de los periodistas de Noticias Caracol quien lo dijo? Henry González, quien estaba en la Jiménez, y Luis Eduardo Maldonado, quien transmitía desde la Plaza de Bolívar, explican.

“Está claro que esto no ocurrió en el punto donde yo estaba transmitiendo. Yo estaba en la Jiménez y justo en ese momento iba a empezar a hablar sobre lo que transcurría justo a esa hora, aproximadamente las cuatro y media de la tarde”, sostiene Henry González.

“Ese comentario no lo hizo ningún miembro de mi equipo de trabajo. Ni el asistente, ni el camarógrafo, ni los técnicos, ni los ingenieros. Ningún integrante de Caracol hizo ese comentario. Yo menos haría un comentario de esos”, añadió por su parte Luis Eduardo Maldonado.

Quien hizo la denuncia en Twitter fue el usuario @movnaranja3, que en Instagram es movdecentes, y el senador Gustavo Petro retuiteó a alguien que replicó esa denuncia.

Publicidad

Horas más tarde, otros usuarios decidieron, sin ninguna prueba, señalar al periodista Luis Eduardo Maldonado como responsable de decir la frase.

Y ahí llegaron las amenazas contra él.

Publicidad

“Yo me entero esta mañana porque mi hijo, un muchacho de 19 años, se despertó asustado diciendo que me están amenazando, que me van a matar. Vemos las publicaciones y son gravísimas. Están publicando la dirección, están diciendo cosas que son familiares, que poca gente sabe”, indica el reportero.

Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazó las acusaciones contra el periodista por el riesgo que representan.

Senador @petrogustavo

Me puse en la tarea de verificar lo que usted afirmó categóricamente (algo usted debería hacer antes de emitir cualquier señalamiento)



Le confirmo que quien dice éso NO pertenece a @NoticiasCaracol



Su tuit activó amenazas.

Le pido corregir y disculparse https://t.co/48IM3WGHQA — Pedro Vaca V. (@PVacaV) November 22, 2019

Se le pidió a Colombiacheck, plataforma digital que se dedica a desmentir informaciones falsas, que revisara la grabación original. Llegaron a la misma conclusión tras oírla y además entrevistar al periodista y al personal técnico de Noticias Caracol.

Publicidad

“Averiguamos que Henry González no estaba en esa parte, estaba en la avenida Jiménez. Luis Eduardo sí estaba en la Plaza de Bolívar, pero con la grabación que conseguimos constatamos si era la voz de él o si era algo que él estaba diciendo y constatamos que no era el caso”, señaló Pablo Medina, director de Colombiachek.

El Canal Caracol estudia acciones legales contra las personas que difundieron esta información falsa y también contra quienes han amenazado al periodista.