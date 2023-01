¿Es ilegal el PRE, el partido que promueve el voto en blanco en estas elecciones?

La congresista Vanessa Mendoza hace una delicada denuncia respecto a la personería jurídica de ese movimiento y el millonario anticipo que le darían.

La presencia del PRE, Partido de Reivindicación Étnica, en el tarjetón para las elecciones presidenciales como promotores del voto en blanco, ha generado dudas al interior de la autoridad electoral.

"Las observaciones que se han hecho, en el sentido de que van a haber dos casillas sobre el voto en blanco, sobre eso no me quiero anticipar. El tema tiene que ser examinado en la sala plena del Consejo Nacional Electoral en forma mancomunada con la Registraduría", dijo el magistrado del CNE Armando Novoa.

También hay dudas por la personería jurídica que se le dio a este movimiento, otorgada gracias a la curul de Vanessa Mendoza como representante de minorías, y por la cual hoy el PRE pide un anticipo de alrededor de cinco mil millones de pesos al Estado.

"El Consejo Nacional Electoral entrega una personería jurídica al PRE y no tiene mi consentimiento. No estoy de acuerdo que el CNE entregue un anticipo a un partido que no existe", afirmó Mendoza.

Un señalamiento que, según el PRE, es infundado. Explica Gustavo Prado, secretario general de ese movimiento, que como promotores del voto en blanco tienen derecho a lo mismo que las demás campañas.

"Es que la personería jurídica la tiene el consejo comunitario. Vanessa Mendoza no pertenece al consejo comunitario, por ende, no forma parte del partido”, señala.

Esta semana se reunirá la sala plena del CNE para estudiar si el PRE tiene derecho al anticipo solicitado. Hasta ahora, tan solo se le garantiza acceso a reposición de votos.