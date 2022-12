“Es inaceptable que termine pagando el 5%”: Fernando Carrillo sobre beneficios a Alejandro Lyons

"Él cree que con unos pocos años de cárcel y unos pocos miles de pesos devueltos soluciona su problema”, aseguró el procurador.

Además, Carrillo se comprometió a impedir que Lyons termine únicamente respondiéndole a la justicia internacional y no a la colombiana.

Publicidad

Esta es la entrevista:

Juan David Laverde: Esta semana escuchamos con voz de obispo al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons señalando que es un hombre arrepentido que le pide perdón a los colombianos, ¿usted cómo lee las declaraciones del señor Lyons?

Fernando Carrillo: Yo lo veo como una muestra indiscutible de cinismo. Él tiene que responderles a los cordobeses y a los colombianos. Le ha propinado un daño a la moralidad y al patrimonio público de este país que no tiene nombre y cree que con unos pocos años de cárcel y unos pocos miles de pesos devueltos soluciona su problema, además rindiendo públicamente excusas. Córdoba es el caso piloto perfecto de la sumatoria de todos los factores de corrupción en el país, donde casi todos los grupos políticos del país están involucrados.

JDL: ¿Cuáles son los reparos del procurador general sobre el tema de Alejandro Lyons?

Publicidad

FC: Sobre todo a la persecución de los bienes. Es inaceptable, es indignante, y así lo vive la ciudadanía, que después de cometer todos los delitos posibles y todas las conductas disciplinarias probables, el señor simplemente termine pagando el 5% o el 10% o una suma irrisoria frente a lo que se robó.

JDL: El acuerdo del señor con la Fiscalía habla de que va a devolver 4.000 millones de pesos. En criterio de la Procuraduría, ¿cuánta plata se perdió?

Publicidad

FC: Nosotros creemos que eso asciende a más de 150 mil millones de pesos.

JDL: El desangre de Córdoba en la administración Lyons.

FC: Por lo menos, y nos podemos quedar cortos porque son todos los convenios.

Él reconoce de la manera más cínica posible que, además, se repartía la plata con un senador cordobés también. Y estamos nosotros en un proceso de enriquecimiento indebido que nos va a llevar precisamente a esas sumas. Y son los convenios con la Universidad del Sinú, es el cartel de la hemofilia, y es lo que tiene que ver con los convenios de ciencia y tecnología. Es toda la contratación del departamento, Juan David, que eso es lo que es inaceptable: eso no le cabe a uno dentro de la cabeza que uno llegue a un cargo público exclusivamente a robar y a repartirse los recursos de la salud y la educación de los cordobeses y de los colombianos.

Publicidad

JDL: ¿Qué dejaría tranquila a la Procuraduría?

FC: Es que lo que está en este momento acordado eso es mínimo y es casi un chiste.

Publicidad

JDL: ¿Una burla?

FC: Sin duda. Eso hay que incrementarlo desde el punto de vista de la sanción, desde el punto de vista del monto de los recursos que se llevó y por supuesto de una reparación efectiva del daño.

JDL: ¿Qué tanta incidencia tuvo Estados Unidos en que realmente pudiéramos conocer las entrañas de la corrupción en Córdoba y el cartel de la toga?

FC: No, yo creo que siempre la cooperación internacional es muy importante, yo he hecho un planteamiento muy de fondo en esa materia y es que hay que revisar los esquemas de la cooperación judicial internacional. O sea, lo único que no puede pasar acá es que él termine respondiéndole solo a la justicia americana y termine negociando una estadía en Estados Unidos para no cumplirle a la justicia colombiana. Nosotros vamos a impedir hasta donde nos sea posible que él termine únicamente respondiéndole a la justicia internacional.

Publicidad

JDL: Alejandro Lyons no llega a ese cargo por generación espontánea. Hay una cantidad de gente, unas plataformas políticas, hay unas mafias que hace mucho tiempo se tomaron Córdoba. ¿Por qué Córdoba se volvió este laboratorio de corruptela que no ha podido ser desmontado desde hace tanto tiempo?

FC: Sí, nosotros hemos dicho que lamentablemente en este país ser pillo paga. Esa es la forma como se ha hecho la política en buena parte de los departamentos de Colombia. Eso es lo que tenemos que romper en esos tres procesos electorales del 2018 y mi compromiso como procurador es poner esta Procuraduría al servicio de garantizar unas elecciones limpias y transparentes, volver a decirle a la gente que es posible hacer política con las manos limpias.

Publicidad

JDL: ¿No le parece que ese es un discurso muy centralista? Porque cuando por ejemplo el senador Bernardo El Ñoño Elías terminó preso en Sahagún, su pueblo natal, en Córdoba, salieron a hacerle un homenaje de desagravio y demás. ¿Cómo hacer para quebrar esas referencias que tiene la gente sobre los corruptos que, de alguna manera, siguen ostentando el poder en Colombia?

FC: Sí, usted lo ha dicho, es que lamentablemente hay unos referentes que son los referentes equivocados. En este país una persona realiza un acto heroico cuando pertenece a una banda de narcotráfico o cuando ha sido jefe de sicarios del crimen organizado, pero la gente que verdaderamente contribuye a la construcción del país eso no es noticia para nadie.

JDL: Alejandro Lyons ha lanzado acusaciones muy fuertes y, según dice, tiene pruebas muy sólidas en contra del actual gobernador de Córdoba Edwin Besaile. ¿Esa investigación en la Procuraduría cómo va?

FC: Bien, nosotros tenemos abiertas unas líneas de investigación, particularmente una en relación con unos convenios, nosotros podemos creer que esto nos da un fundamento serio para tomar decisiones disciplinarias bastante contundentes. Nosotros creemos que parte de nuestra obligación no es solo llegar a la autopsia sino tratar de prevenir que vengan males mayores, por ejemplo, a nivel de la gestión pública. Cuando se trata de una falta gravísima pues tenemos la posibilidad de suspender y de inhabilitar.

Publicidad

JDL: ¿Uno podría decir que la Procuraduría sí le está respirando en la nuca al señor Besaile y a lo que el señor Lyons ha denunciado de él?

FC: Yo creo que a todos. Aquí hay que hacer como una media aritmética de lo que todos han dicho porque entre las comadres salen a flote las verdades, entonces hay un pedacito de verdad como hay una gran cantidad de mentiras que puede haber en las declaraciones de todos. Parte de lo que tiene que hacer el investigador es precisamente lograr armar ese rompecabezas y que la verdad completa salga a flote.

Publicidad

JDL: Pero el señor hermano de Besaile está encabezando listas al Senado, el hermano del ‘Ñoño’ Elías igual…

FC: Ellos son candidatos, el que va a decidir es el pueblo. El pueblo de Córdoba es el que va a decidir, ellos tienen la responsabilidad de votar en favor o en contra de ellos.

JDL: Justamente en ese escenario de no mirar las autopsias sino la realidad viva, ¿usted que le podría decir al pueblo de Córdoba sobre esos votos heredados de gente absolutamente cuestionada?

Nosotros vamos a iniciar una campaña de voto inteligente, de voto ético, de voto concienzudo de parte de los colombianos. Lo que hay que decirle a la ciudadanía es eso, el tema de la abstención está ahí, pero el tema es que estamos en un momento histórico del país donde la gente no se puede dar el lujo de elegir a quienes han sido los protagonistas de la corrupción. La mata y el motor de la corrupción, como lo hemos repetido muchas veces, es el financiamiento de las campañas. Es que resulta que todos esos dineros que se han robado ahora van a financiar las nuevas candidaturas, entonces hay que estar diariamente vigilando los comités de financiación de las campañas al Congreso y posteriormente a las campañas presidenciales.

Publicidad

Le puede interesar: