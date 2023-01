“Es la tercera vez que me llama mentiroso”: De la Calle a Duque por discusión sobre Santrich

Aunque los dos candidatos están de acuerdo con una eventual extradición del líder de FARC, el procedimiento los enfrentó durante un debate.

“Es la tercera vez que usted me llama mentiroso y llegará el momento que no le puedo permitir eso, doctor Iván”, dijo el candidato del Partido Liberal.

“Humberto, no te digo mentiroso, pero faltaste a la verdad”, le respondió el aspirante uribista.

Esta fue la discusión en torno al punto de Santrich.

“No nos burlemos del país de esa manera. ¿Capturaron a alguien con algo que no sabían qué era cierto o no era cierto? ¿Había o no evidencia? Fue además una decisión de la Interpol solicitada por una corte federal”, preguntó Duque.

“No faltaba más que a cualquiera que piden en extradición simplemente, sin siquiera examinar la solidez de lo que viene, lo llevemos a unas cortes en Estados Unidos. Puede ser Santrich o puede ser cualquier otro”, contestó De la Calle.

También se enfrentaron por la dosis mínima.

Esto dijo el aspirante liberal: “Yo no logro entender, doctor Iván, cómo es posible que usted le esté diciendo a los jóvenes, a los padres de familia, que un muchacho que se traba una noche de manera fortuita tenemos que llevarlo a la cárcel”.

Y esto le contestó el aspirante del Centro Democrático: “Yo nunca he dicho que toque meter a la cárcel a los consumidores. Dígame dónde lo dije, yo lo que dije es que en Colombia se pueden introducir sanciones al porte de la dosis mínima”.

El debate se llevó a cabo con estudiantes del CESA en el centro de Bogotá.