Es mejor reelegir un buen Gobierno que lanzar uno malo por seis años: Uribe

Álvaro Uribe, en diálogo con Blu Radio, criticó que se busque "lanzar un mal Gobierno seis años y no darle la posibilidad a un buen Gobierno de que intente ganar la reelección".

Señaló además que si el presidente Juan Manuel Santos plantea la "reelección de seis años para completar el proceso con las FARC creo que no lo necesita", ya que, según él, "las FARC estaban desesperadas para firmar el acuerdo".

Sostuvo que con la esperanza que tienen los colombianos en los diálogos de paz, con la propuesta del mandatario "salen votos suficientes para la reelección del presidente".

Sin embargo, una encuesta reciente de la revista Semana revela que el 63% de los ciudadanos no estaría a favor de la reelección de Santos.

Uribe, entre tanto, insistió en que la guerrilla "está desesperada por cerrar el acuerdo". "Aprovechen eso", expresó, "se ganan la presidencia en el 2018 e imponen en Colombia el gobierno Castro y Madurismo".

Aclaró que "si bien esa reforma (de reelección) se tramitó en mi Gobierno nos sometimos a una muy rigurosa ley de garantías".

La propuesta de Santos de ampliar su periodo a seis años ha generado revuelo político. Algunos se han mostrado a favor pero otros, como el Polo Democrático, han expresado malestar.

Bogotá