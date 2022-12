“Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto”: Santos

"Esto forma parte del principio de esclarecimiento de la verdad. Cómo, cuándo, qué pasó y quiénes son los responsables son algunas de las preguntas de las víctimas", dijo Santos, al tiempo que aseveró que hay muchas verdades, "algunas muy incómodas, pero todas tienen que aflorar".

El presidente enfatizó en que no se puede imponer la paz a la fuerza, de ser así, el país se resignaría a décadas de violencia y odio.

"No fue que un día me levanté y dije: ‘vamos a hacer la paz, esto ha sido un proceso estudiado y analizado', aclaró el mandatario.

Dijo que ha sido un proceso de reuniones con expertos en temas de paz y negociaciones, un proceso de aprendizaje, de aciertos y errores.

Finalizó su intervención invitando a apoyar las negociaciones en La Habana y asegurando que "hemos analizado cada paso y esto ha sido importante para lograr lo que hemos logrado".

Bogotá