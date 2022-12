¿Es obligatorio renovar el pasaporte antes del 25 de noviembre?

La Cancillería colombiana recalcó que si el ciudadano “no va a viajar en estos días no necesita tramitarlo inmediatamente. Deben cambiar el pasaporte convencional las personas que sí vayan a viajar”.

“Si usted, por ejemplo, va a viajar en febrero puede tramitarlo en enero sin problema. No es cierto que vaya a ser multado si no lo cambia antes del 24 de noviembre de 2015. Invitamos a los ciudadanos que no tengan planeado salir del país en los próximos días, reprogramar su trámite de expedición de pasaporte para no sumarse a las largas filas generadas por los que viajan en estos días y lo necesitan prioritariamente”, explicó.

