¿Es peligroso comer pollo o huevo ante la presencia del virus Newcastle en Cundinamarca?

El brote solo ha sido detectado en Fómeque y Cáqueza. Autoridades, que declararon cuarentena en todo el departamento, explican si afecta o no a las personas.

En esos dos municipios se descubrieron “ocho focos positivos de alta virulencia”, declaró Jorge Sossa, coordinador de programas sanitarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Publicidad

Pero no debe haber pánico, opinan expertos, pues dicen que no se trata de una enfermedad que se pueda contagiar a las personas y que no hay problemas para consumir la carne y los huevos de estas aves.

Los únicos que pueden desarrollar irritaciones leves son aquellos trabajadores que manipulan a diario las gallinas o pollos contaminados, agregan.

La Federación de Avicultores de Colombia, por su parte, asegura que la alerta por el virus no fue atendida oportunamente y eso ayudó a que se propagara.

Además, recalca que pudo ser causado por la mala manipulación en las granjas.

Publicidad

Finalmente, el ICA informa que el 50 por ciento de las granjas avícolas del país no se encuentran certificadas y que este requisito es indispensable para la sanidad de la producción de aves.