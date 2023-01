“Es un cuento chimbo”: Angélica Lozano a quienes hablan de impedimentos en consulta anticorrupción

La congresista asegura que el Senado “no tiene que decir me gusta el punto uno, pero el dos no, solo dar el concepto, sí o no”.

Para ser aprobada, se deberá obtener la mitad más uno de votos. Este martes, los senadores deberán resolver si la avalan o no.

Entre los siente puntos de la consulta anticorrupción están: reducción de salario a los parlamentarios, cárcel para los corruptos sin poder contratar y poner un límite de tres periodos para ser congresista.

“De pronto no es la solución estructural al problema de la corrupción, pero la voy a votar sí porque abre un debate sobre un tema fundamental para el país como es la corrupción”, asegura Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal.

Para Angélica Lozano, los impedimentos no pueden darse porque, según la ley, para este caso de consultas populares el Congreso solo se va a referir si avala o niega.

“Excusa floja, un cuento chino porque el Senado tiene que dar el concepto de conveniencia, conviene sí o no que se haga la consulta anticorrupción. No tienen que decir me gusta el punto uno, pero el dos no. Será la gente la que, por ejemplo, baje el salario de los congresistas”, insiste Angélica Lozano, de Alianza Verde.

Si sale victoriosa la iniciativa, dentro de los próximos tres meses los colombianos deberán acudir a las urnas por convocatoria del Gobierno.

