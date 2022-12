Es un espaldarazo al proceso de paz: Santos sobre visita del papa Francisco

El mandatario se refirió a la visita del pontífice a Colombia y dijo que los colombianos deben sentirse muy satisfechos con este anuncio.

“El papa ha venido apoyando el proceso de paz desde el principio, desde cuando lo visité por primera vez. Él me dijo: ‘manténgase ahí y no vaya a flaquear’. Y cada vez me manda mensajes con los embajadores, con el Nuncio: ‘Perseveré, siga adelante, no vaya a tirar la toalla’”, dijo el presidente de la República.

Santos consideró que este apoyo es muy estimulante para seguir adelante en la búsqueda de la paz.

“Esta carta, si uno la lee en detalle, es una carta que a uno lo llena de estímulo para seguir adelante. Él es muy consciente de las dificultades que existen en todo proceso de paz, no solamente en el colombiano, pero ve que aquí hay la posibilidad de llegar a un final exitoso. Por eso su apoyo y sus palabras son tan estimulantes”, manifestó.

Agregó en su mensaje el Papa Francisco expone “unos puntos muy importantes sobre lo que significa la paz, por qué hay que hacer la paz y cómo hay que hacer la paz”,

Hasta el momento no se conoce la fecha exacta de la visita del Santo Padre, dijo el Presidente Santos, pero –agregó–, se calcula que será en el año 2016.

“Van a tratar de que coincida con una visita que tiene el Papa planeada en Suramérica: Perú, Chile y Argentina. En esa misma visita vendría a Colombia”, sostuvo.

El Presidente Santos consideró que los colombianos deben estar muy satisfechos con la visita del Papa Francisco, pues es muy importante y tiene un gran significado para Colombia y para el camino hacia la paz. “Le agradecemos infinitamente al Santo Padre y al Vaticano”, concluyó el Mandatario.