“Es un infierno”: líder social que defiende a víctimas de abuso sexual denuncia amenazas

Ana María Escobar asegura que por su labor aparece en una lista de la banda ‘los Cachorros’.

“Me advirtieron que me matarían a mí y a mi familia y resulté en una lista. Es difícil escuchar tocar la puerta; no puedo dormir, es un infierno”, asegura.

Además, señala que se siente “enjaulada” por trabajar por las personas que han sido víctimas de abuso sexual y sostiene que las comunidades vulnerables “se van a quedar sin quien las defienda”.

La Policía, por su parte, afirma que están adoptando acciones para combatir la muerte de los líderes sociales.

“Se han expedido 18 órdenes de captura y ya se han capturado a cuatro de los responsables. Lo que le puedo decir es que estamos interesados no solamente en la Policía, sino todas las autoridades para poder llevar protección y evitar que sigan maltratando nuestros líderes sociales”, dijo el general Óscar Atehortúa, general de la Policía Nacional.