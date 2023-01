“Es un verdadero engaño”: FARC se pronuncia sobre cambios a procedimiento de la JEP

Miembros de ese grupo político criticaron no solo los cambios introducidos por el Centro Democrático.

“Lo que hemos visto en el Congreso es un verdadero engaño, un verdadero acto de perfidia; no solamente a los excombatientes que firmamos la paz sino también a la comunidad internacional. Al pueblo colombiano, a las víctimas. Colombia no puede seguir así, Colombia no puede seguir siendo manipulada por una clase política corrupta”, señaló Pablo Catatumbo.

El hoy partido político le hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos y a la Corte Constitucional.

“Los excombatientes de las FARC que combatimos sin tregua el Estado colombiano ahora solicitamos que se respete plenamente la constitución vigente, en particular los actos legislativos de 2017 por su vocación para consolidar la paz”, pidió Carlos Antonio Lozada.

Integrantes de este partido político aseguraron que no volverán a la guerra a pesar de la tormenta que hay sobre los acuerdos de paz. Es por esto que hoy comparecieron por primera vez ante la comisión para el esclarecimiento de la verdad, a la que entregaron los primeros documentos que hacen parte de la historia armada de esa exguerrilla.