“Es una mentira”: habla sospechoso de masacre de 4 niños en Caquetá

Silvio Martínez, el vecino de Jairo Vanegas Grimaldo, padre de los cuatro niños asesinados en Florencia, Caquetá, negó tener cualquier relación con la masacre de los menores.

“Uno también tiene niños, yo no tengo nada que ver en eso. El que no debe, nada teme”, declaró Martínez en exclusiva a Noticias Caracol.

En relación con el múltiple crimen, las autoridades elevaron el martes a más de 70 millones de pesos la recompensa para quienes entreguen información que permita la ubicación de los autores intelectuales y materiales de la masacre.

Adicionalmente la Fiscalía hizo públicos los retratos hablados de los eventuales responsables del cuádruple crimen perpetrado el jueves de la semana pasada en la ciudad de Florencia, capital del departamento de Caquetá y a unos 365 kilómetros al suroeste de Bogotá.

El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo explicó a los periodistas que los retratos hablados corresponden a dos hombres de entre 25 y 30 años que, por las informaciones recolectadas hasta el momento por fiscales, al parecer no pertenecen a la región donde fue cometida la masacre.

Según la Policía, hasta 70 millones de pesos (unos 29.519 dólares) les serán entregados a quienes ayuden a esclarecer el asesinado de los hermanos Vanegas Grimaldo. La recompensa estaba hasta el inicio de la jornada en 50 millones de pesos.

El asesinato de los cuatro hermanos de 4, 10, 14 y 17 años despertó la indignación nacional y el presidente Juan Manuel Santos les ordenó a los más importantes jefes de la Policía Nacional que no regresaran a la capital colombiana hasta tanto esclarecieran los hechos y llevaran a prisión a los responsables.

Más de 20 funcionarios judiciales están al frente de la investigación.