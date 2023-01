“Es una mentira que ya no pueden ocultar”: duras críticas de Almagro a régimen venezolano

El presidente Duque y el secretario de la OEA se reunieron en Cartagena. Allí pactaron la creación de un grupo técnico para estudiar la crisis migratoria.

Duros señalamiento en contra del gobierno de Nicolás Maduro fueron realizados por Luis Almagro durante su visita a Colombia.

Durante una declaración conjunta con el presidente Iván Duque el secretario de la OEA afirmó: “Venezuela está bajo un régimen de mentira que obliga a su población a salir del país”.

“Los Venezolanos salen para buscar las soluciones que no encuentran en su país”, agregó Almagro sobre el éxodo de esta población por el continente.

Por último, el uruguayo calificó de inmoral el régimen de Maduro y aseguró que el exilio forzoso de millones de venezolanos es una realidad que no ya no pueden negar.

Además de las declaraciones, Luis Almagro y el mandatario colombiano anunciaron la creación de un grupo técnico para estudiar la crisis migratoria y de una comisión regional para combatir delitos transnacionales como la corrupción.