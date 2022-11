“Es una persecución”: jueza Vivian Polanía tras ser suspendida por tres meses

La jueza Vivian Polanía fue suspendida por tres meses luego del episodio en el que apareció en una audiencia virtual con poca ropa y fumando. Contra la decisión procede un recurso de reposición.

En entrevista con Blu radio, la funcionaria se pronunció sobre el fallo y dijo que hay una persecución en su contra.

“Es una persecución, desde hace muchos años, pues yo creo que ya saben mi historia, mi forma de vestir, no soy influencer, no gano dinero por mi cuenta, por el crossfit, pero la verdad no me lo explico por qué”, señaló.

Sobre la audiencia que desató la polémica, por no cumplir con las normas de la judicatura, Polanía señaló que estaba sufriendo un episodio de ansiedad y al término de la diligencia llamó a un médico, situación por la que hoy está incapacitada.

“No es excepcional, yo tengo toda la historia clínica, desde hace muchísimo tiempo vengo diciéndole a mis superiores que estaba estresada, tengo una sobrecarga laboral, me toca las audiencias preliminares con organizaciones delincuenciales”, explicó.

También hizo referencia a un episodio similar en el mes de marzo: “No puedo abrir la boca, el cuerpo reacciona”, afirmó.

Asimismo, dijo que sus colegas le han hecho bullying. “A mí me amenazó una magistrada, me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso que si no cambiaba mi forma de ser me abrían una investigación disciplinaria”, señaló.

¿Por qué apareció ligera de ropa la jueza?

Vivian Polanía dijo que en el momento de la audiencia empezó a sentir síntomas de un ataque de ansiedad. Aseguró que no estaba semidesnuda, por el contrario, llevaba puesto un buzo y un short. También se refirió al tema de la cámara.

“Para no recargar la plataforma toca apagar la cámara, lo hice solo en esa audiencia, ustedes pueden mirar las audiencias yo siempre ando con toga. No es que aparezca empelota en las audiencias”, subrayó.

Sobre su salud detalló: “Yo tomé mi decisión y estaba normal, comencé a sentir los síntomas porque se me durmieron las piernas, me acosté porque no era ni capaz de caminar, apenas termina la audiencia llamo a un médico porque no soy capaz de moverme. Sí tenía un cigarrillo por la ansiedad y en Colombia no es delito fumar”.

Dijo finalmente que presentará los recursos frente a su suspensión.