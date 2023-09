¿Es viable la financiación de los pasajes de transporte masivo como propone el presidente Petro?

Expertos reaccionaron a la propuesta de presidente Gustavo Petro para financiar los pasajes en el transporte masivo, que funciona en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Medellín, Cali y Cartagena.



El jefe de Estado sugirió subsidiar el costo del transporte masivo a través de una cuota mensual en el recibo de energía. El pago sería distribuido entre todos en las ciudades respectivas teniendo en cuenta la clasificación de los estratos en las facturas.

Según él, esto acabaría con la evasión en el sistema, las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta, no moriría gente evadiendo los controles y no habría déficit en las finanzas del transporte público.

Sin embargo, expertos en movilidad como Eduardo Behrentz creen “que no va a ser viable. Si uno hace las cuentas de eso, apunta a unos pequeños subsidios en la tarifa de energía, no llega a las cantidades multimillonarias que se necesitarían para financiar que la tarifa fuera totalmente gratuita”.

Darío Hidalgo, profesor de transporte de la Universidad Javeriana, dice que “con una tarifa cero muy posiblemente tendríamos un alivio en las familias de menores ingresos, pero no necesariamente un mejor servicio”.

Publicidad

Por su parte, Jose Stalin Rojas, del observatorio de movilidad de la Universidad Nacional, señala que este planteamiento en principio sería bueno; sin embargo, pide “sincerarla en términos de los datos; por ejemplo, lo que se reciba mensualmente a través del recibo de la luz por lo menos debe cubrir los costos operacionales mensuales del sistema”.

Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, el sistema de transporte masivo de la capital vallecaucana, dice que "siempre se lucha por tener fuentes de financiación, esta puede ser una adicional, como tenemos parqueaderos en vía pública, como tenemos tasa por parqueaderos, como se tiene la tasa por congestión y algunas ciudades tienen otras fuentes de financiación, esto aliviaría mucho”.

Pero para Saharay Rojas, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, ciudad donde funciona Metrolínea, esto “no es viable. Financieramente en Bucaramanga y el área metropolitana no es viable, el subsidio sería de 588.000 pesos, no tenemos las suficientes personas que aportan al alumbrado público, por ejemplo, que son las que más pagan el alumbrado, o la factura eléctrica para que podamos decir que estas personas van a pagar los 400.000 habitantes que suman estratos 1, 2 y 3. Así que no es viable tal como se está planteando”.