“Esa persona está por ahí todavía, causando daño a otros niños”: mamá de Hans Tafur clama justicia

Fiscalía dijo estar cerca de atrapar al ‘Monstruo de Caldas’, responsable del crimen del niño de 7 años y por quien ofrecen $40 millones de recompensa.

“Yo como madre siento mucha indignación saber que esa persona está por ahí todavía, causando más daño a otros niños. Justicia, ese hombre no merece estar por ahí suelto”, reclamó Leidy Yaneth Tafur Aguirre, mamá de Hans.

“Yo necesito que el presidente (Iván) Duque me colabore a que esto llegue más a fondo y que se haga justicia, porque eso no se puede quedar así”, agregó.

Vecinos de la familia, como Claudia Lucero Angulo, también cuestionan que hayan “pasado muchos días y no tenemos respuesta de nada”.

Sin embargo, Manuel Antonio Arias, fiscal segundo para delitos dolosos que llegó al corregimiento de San Diego, en Samaná, para seguir recopilando pruebas de la violación y asesinato del menor, afirmó que la investigación “va por muy camino”.

“Con el apoyo de los laboratorios criminalísticos en el análisis de elementos materiales de prueba y evidencia física, recogidos en el lugar de los hechos y contrastados con las hipótesis, entrevistas, labores de campo y demás actos de investigación, estamos cerca a dar con el responsable o responsables de este censurable crimen”, dijo.

En contexto:

Ya estaría identificado el presunto asesino del pequeño Hans Tafur