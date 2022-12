"Esa pregunta es necia", dicen las FARC al ser cuestionadas sobre secuestros

Cuestionado por Noticias Caracol en Cuba sobre el tema del secuestro, ‘Jesús Santrich’ aseguró: ‘De todas maneras, yo quiero precisar, las FARC no secuestran”.

“Antes se hacían retenciones de orden político y económico y hace ya unos cuantos meses se dio una determinación de no volver a hacer esas retenciones”, agregó.

Y señaló: “Otra cosa son las capturas en combate, pero en este momento no tenemos a nadie capturado en combate, excepto el mercenario norteamericano que fue capturado en las selvas del Guaviare y que hemos dicho que estamos prestos a entregarlo a los organismos humanitarios”.

“Creo que una pregunta en ese sentido es necia”, concluyó.

