Escalofriante secuestro, tortura y asesinato de una joven de 16 años: su novio está involucrado

Un capturado confesó y reveló que el cuerpo de la menor estaba enterrado en una cueva en zona selvática de Putumayo.

El novio de Andrea Patricia, quien no ha sido ubicado por las autoridades, es señalado de haber sacado a la adolescente de su casa con engaños.

La mamá de la víctima relata que horas después de interponer la denuncia recibió una llamada de su propia hija donde le contaba que estaba secuestrada.

Después recibió mensajes en los que le pedían conseguir diez millones de pesos para que sus captores no le hicieran nada.

“La última vez que habló mi hija fue el 4 de febrero donde ella decía ‘mamita, entrégueles esa plata porque no sé qué pasará conmigo”, reveló.

Tras pedir ayuda al Gaula, un sospechoso fue capturado. El hombre confesó la ubicación donde había sido asesinada Adriana Patricia.

Investigadores calculan que el crimen fue cometido cinco días después del plagio.

Después de conocer el trágico desenlace, el padre de la joven asesinada aseguró que perdona a los culpables, pero que espera se haga pronta justicia.