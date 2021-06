Escándalo en el Ejército: ¿a la basura más de 2.000 mil millones de pesos?

En medio de la crisis económica que vive el país, se escuchan reiteradas denuncias por malos manejos de los dineros públicos.

Una de estas denuncias es de la Contraloría General , ya que el Ejército Nacional compró, en el año 2017, 52 visores nocturnos que resultaron no tener las especificaciones técnicas para uso militar.

“En este orden se emitió un hallazgo fiscal por el orden de 2.318 millones de pesos porque evidentemente no cumplieron con la finalidad para la cual fueron destinados. Por tal razón, se adelantarán los correspondientes procesos para determinar los responsables del daño patrimonial al Estado”, expresó el vicecontralor general de la República, Julián Ruiz.

Es decir, se determinó que los bienes recibidos por el Ejército Nacional no son de uso militar y no cumplen con los estándares de calidad requeridos, ya que no satisfacen ni van a satisfacer la necesidad para la cual fueron adquiridos: ser usados por las unidades de fuerzas especiales del Ejército colombiano en operaciones militares.

“Con ocasión de una denuncia penal que en estos momento se encuentra en curso en la Fiscalía , un perito experto del Ministerio de Defensa emitió un concepto, el 9 de octubre de 2020, estableciendo que los visores no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para su uso militar”, agregó vicecontralor general Ruiz.

Publicidad

Al respecto, el Ejército de Colombia aseguró que este hecho fue detectado en 2017, investigado y puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes.

Los resultados de este proceso fueron "las capturas de cuatro militares, cinco militares retirados, un intendente de la Policía retirado y dos particulares de la empresa contratista" por presuntos hechos de corrupción administrativa