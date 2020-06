Escándalo en medio de cuarentena: comandante de policía y concejal fueron sorprendidos en una fiesta

"Predican pero no aplican", así se refieren los habitantes de Baraya, Huila, a las autoridades, luego de conocer unos videos en los que el comandante de policía y un concejal aparecen en una fiesta, llevada a cabo en medio de la cuarentena nacional por el coronavirus COVID-19.

La fiesta en la que participaban el comandante de la Policía de Baraya, Huila, y un concejal quedó grabada en video. Ambos participaban en la celebración de cumpleaños de otro uniformado de la Policía.

“Para los que me conocen, saben que yo he venido trabajando como cantante, dando serenatas. La novia del patrullero a quien rendían el homenaje me contrata para la serenata”, dijo Hermides Rivas, concejal de Baraya involucrado en el escándalo.

La celebración, que se hizo pública en redes sociales, ha despertado la indignación de la comunidad. Al capitán que se le observa con uniforme le iniciaron una investigación disciplinaria.

“El comando dispuso un grupo para hacer la investigación por disciplina y la penal militar y, en esa verificación, pues, se arrojará cuál fue el grado de afectación por parte del comportamiento de esos uniformados”, aseguró el coronel Hárold Barrera, comandante de la Policía del Huila.

El concejal le dijo a Noticias Caracol que, tan pronto terminó la serenata para la que lo contrataron, abandonó el lugar.

“Asistí con todas las normas de bioseguridad, entre esos, mi tapabocas, que, en el momento de cantar, me tocó retirármelo porque no se me escucha bien la voz, me impedía cantar claramente. Una vez termina la serenata, pues me retiro”, sostuvo el edil.

El comportamiento del oficial y el concejal ha sido reprochado por los barayunos, quienes les reclaman por el mal ejemplo en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, que tiene a Colombia en cuarentena desde el 25 de marzo de 2020.