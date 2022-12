Escándalo en Policía de Tránsito de Bogotá: pedirían cuota mínima de comparendos

Son casi tres horas de grabaciones donde, según los denunciantes, un mayor de la Policía de Tránsito les cuenta sobre una fuerte advertencia que les hizo la administración distrital, a través de la Secretaria de Movilidad. También habló uno de los policías que asistieron a la charla con el oficial.

La grabación la realizó el pasado 24 de julio uno de los uniformados que asistió a una reunión para los policías de Tránsito, en el centro de Bogotá. En la grabación se escucha a un mayor de esta unidad, contándoles sobre una supuesta advertencia que les realizó la secretaria de Movilidad del Distrito, María Constanza García.

"Nos dijo solo tres puntos de una forma soberbia, prácticamente nos arrodilló, prácticamente que los que mandaban eran ellos o que si no nos acababan", asegura el mayor en la grabación.

El oficial en la grabación también les hizo fuertes advertencias para cumplir cuotas de comparendos a los conductores.

"O hacemos 2.500 comparendos al día, o nos vemos en la movilidad allá en Suba (...) esta mañana el señor alcalde estaba putísimo, porque no habían policías de Tránsito, lamentablemente los que nos dan la dotación, esta chaqueta, esta maricada, el bastón, radio es la Secretaría de Movilidad".

Según asegura el mayor, María Constanza García iba a firmar un decreto que tendría como finalidad acabar con la Policía de Tránsito para sustituirlos por personal del Distrito.

"¿Sabe cuántos son en este momento? 60, y van a contratar 200 más ya están firmando los contratos y ya estaba la resolución, la iba a firmar la señora, dando la facultad entregándoles las comparenderas a ellos".

Noticias caracol habló con un uniformado que asistió a la reunión y reveló detalles de lo que sucedió en esa reunión.

"Llegan a exigirnos cuotas de comparendos que es el acuerdo del coronel Peláez con la Secretaria de Movilidad ya que necesitan cierta cantidad de comparendos para el sostenimiento de la Policía de Tránsito de Bogotá y mantenimiento de la secretaria de Movilidad", aseguró el asistente.

"Cuál era esa cuota, era una variable, que el coronel había llegado a un acuerdo de 7.000 comparendos diarios, luego baja la cuota a 2.500 comparendos y en una reunión de hace unos días imponen nuevamente cuotas de 400 comparendos diarios.

Explicó lo que pasa si no cumplen la cuota.

"Nos ponen a apoyar de 4:00 a 9:00 hasta que se haga el tope de comparendos".

Noticias Caracol busco a la secretaria de Movilidad y a la Policía de Tránsito, pero no se pronunciaron sobre estas declaraciones ni las grabaciones.