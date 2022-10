Escasez de alimentos y gasolina en Quibdó por protestas en carretera: “Hay desabastecimiento total”

Las protestas en las vías Quibdó-Medellín y Pereira-Quibdó ya comenzaron a golpear la economía de los chocoanos. En varias tiendas y supermercados ya no encuentran algunas frutas y verduras.

“No tenemos qué ofrecerle ya al público, en Quibdó hay desabastecimiento total de productos, la gente no tiene acceso a una comida digna, no tiene acceso a comprar unos productos de buena calidad”, aseguró Wilson Ospina, administrador de Choquifruver.

De las diez estaciones de gasolina que hay en Quibdó, en varias de ellas no se consigue combustible. “Hace tres días se terminó, compleja la situación pa todo. Dura, dura, dura”, afirmó un vendedor.

Algunas personas, como Lucio Mena, aseguran que la única que se consigue es revendida: “Insólito, pero tocó que comprarla porque es que se acabó el combustible y, cuando no hay, toca recurrir a estos medios porque no hay forma de decir ‘no la compro’, porque la necesito”.

Quienes llevan el sustento a sus hogares con la venta de jugos en las calles buscan otras opciones. “Así yo no puedo ni trabajar bien porque hoy no tengo casi ni naranja para trabajar, porque esto lo veo muy difícil”, apuntó Yamileth Becerra, vendedora de jugos.

A través de un comunicado, la empresa de transportes terrestre Rápido Ochoa, que cubría la ruta Medellín-Quibdó, anunció que suspendió su operación hasta que haya garantías de seguridad.