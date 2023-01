Escolta de Yolanda González sí se detuvo: revelador audio sobre cómo dispararon militares

El vehículo atendió la orden de pare de los uniformados, según esta grabación. El Ejército había dicho lo contrario.

El audio es clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades luego de que la camioneta en la que se desplazaban Yolanda González y su escolta de la Unidad Nacional de Protección fuera, de acuerdo con lo que ha denuncia la líder política, atacada sin razón por militares.

En el hecho, ocurrido el pasado jueves en una vía de Toledo, Norte de Santander, perdió la vida el guardaespaldas y González resultó gravemente herida.

Este es el audio que conoció Noticias Caracol:

Militar: alto el vehículo… ¿me está escuchando?

Escolta: estoy armado

Militar: bajen del vehículo

Militar: vaya, vaya, yo estoy aquí

Militar: manos arriba

Suenan los disparos…

En entrevista con Noticias Caracol, el sábado, González describió el episodio de manera idéntica al audio.

“Mi escolta saca el carné y se identifica. Dice: ‘soy escolta de la Unidad Nacional de Protección, voy con mi protegida. Gritaban tanto que me asusté, yo me bajé inmediatamente. Apenas me bajo, me dice un militar, que lo miro detrás del carro donde yo estoy, me dice: ‘levante las manos’”, relató la líder política, secretaria de la Alianza Social Independiente.

Y añadió: “Y yo, asustada, levanté las manos, porque eso es lo que me están diciendo. Apenas levanté las manos, lo que hizo fue que me disparó de una. Cuando yo sentí que me impactó, yo me tiré hacia el carro otra vez y solamente cerré los ojos. Por todo lado, por todo lado, sentía tiros. Todos empezaron a dispararnos”.

Este audio tiene tanta importancia en la investigación, que la misma Unidad de Protección le pidió a la Fiscalía que investigue una posible fuga de información.

La grabación y la versión de González están lejos de lo que dijo el Ejército. Según los militares, dispararon porque el carro no se detuvo.