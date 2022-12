Escoltan en Valle del Cauca a camioneros que no hacen parte del paro

Para controlar estas alzas en los alimentos e intentar controlarlos, el Gobierno Nacional ordenó blindar las vías con el fin de garantizar el transporte de los camioneros que no se unieron a este paro.

Desde el corregimiento de Mulaló en Yumbo, Valle del Cauca salieron desde las 6:30 a.m. las primeras caravanas escoltadas con 80 camiones con destino al puerto de Buenaventura, todo esto porque desde hace varios días no habían podido movilizar alimentos.

La carga que llevarán es la que se encontraba represada en la zona industrial del municipio de Yumbo y posteriormente regresarán camiones desde el puerto del Pacífico para poder distribuir los alimentos a diferentes zonas del departamento y del país.

Además, partió una caravana hacia el sur desde Popayán con destino a Pasto e Ipiales, también escoltada por la Policía de Carreteras.

El coronel Juan Francisco Peláez, subdirector de la Policía de Carreteras, informó que se está escoltando y garantizando la movilidad de los transportadores no hacen parte del paro. "Tenemos un dispositivo con varios vehículos que se dirigen a Buenaventura”, anotó.

La Policía aseguró que hay grupos especializados en la carretera para garantizar la seguridad de las caravanas escoltadas y confirmó que las personas que sean sorprendidas lanzando elementos contra los camiones serán procesadas.

Estamos garantizando la movilidad en los diferentes ejes viales de todo el país. #CaravanasDeSeguridad http://t.co/qVJN99bGG4 — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 18, 2015

Preocupación por escasez de alimentos en Cali

Con el paso de los días, el precio de los alimentos sigue en aumento. Los productos que más escasean en la ciudad según los vendedores en los centros de abastecimiento son el frijol, la alverja, y la papa amarilla.

Según el vendedor Vicente Oviedo, "anteriormente el bulto de la papa amarilla costaba $30 mil ahora está en $90 mil”. Además, el frijol que costaba $40 mil el bulto, ahora cuesta $140 mil, y la alverja que se conseguía a $70 mil ahora vale $200 mil. “El transporte está muy escaso, los alimentos no han llegado”, confirmó Simón Tenguán, transportador.

El aumento de los precios, por ejemplo, el de la papa, se debe a que algunos transportadores se han arriesgado a pasar las cargas, lo cual pone en riesgo sus vidas. “Arriesgando a que nos quemen los carros y nos puedan golpear”, agregó Jorge Berreta, transportador.

Se pierden frutas y empleo en el norte del Valle

Según Fredy Londoño, empresario de la uva, se están perdiendo entre dos y tres toneladas de uva y de cinco a 10 toneladas de guayaba igua en el municipio de Tuluá.

“Desde hace unos días hemos comenzado a botar parte de la producción tanto de uva como guayaba. Hay pedidos pero no hay quien transporte y el drama crece porque me tocó despedir personal, trabajaba con 130 mujeres y tuve que sacar 85 empleadas”, afirmó.

“Los transportadores están parqueados en una zona y no salen por ningún precio que se les ofrezca por miedo que les dañen los carros”, aseguró Londoño.

El melón, la piña, maracuyá y la sandía son otras frutas que se están viendo afectadas en el norte del Valle del Cauca. Los vendedores están preocupados por la escasez y el incremento de los precios, por lo que deberán asumir las pérdidas hasta que la situación mejore.