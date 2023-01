Escoltas convocaron protesta contra la Unidad Nacional de Protección por “tercerización laboral”

Varios sindicatos se manifestarán, además, por “el pago oportuno de salarios, horas extras y descansos de ley”, entre otros.

Yesid Barragán, representante sindical, afirma que es en “rechazo a la tercerización laboral que existe en la Unidad Nacional de Protección y a los derechos laborales”.

Señala que la movilización no afectará, por ahora, la seguridad de los protegidos por la UNP.

“Es un acuerdo previo con cada uno de los beneficiados. Me han informado desde la mesa intersindical que si en un esquema existen cinco personas hay algunos de descanso y esos que están de descanso van a venir a la protesta, entonces los protegidos de alguna forma no van a quedar sin protección”, asegura.

Los sindicatos, que representan a unos 5.000 funcionarios que prestan protección a toda clase de dignatarios y personas amenazadas, piden “el pago oportuno de salarios, viáticos, horas extras, así como reconocimiento de los descansos de ley”, entre otros.

Ante el hecho, el director de la entidad, Pablo Elías González, advierte que “el cese de actividades que ellos plantean, si ellos insisten en realizarlo, pues es un cese de actividades ilegal porque no se puede desproteger a las personas que están beneficiando”.

González también sostiene que aumentarán el monitoreo de los funcionarios para que no se descuide a los protegidos.

La UNP dijo que está abierta a escuchar, a través de los respectivos canales, a los empleados de la entidad y a la ciudadanía que quiera manifestar sus acuerdos o desacuerdos con la misma.

La protesta se llevará a cabo este martes frente a la UNP desde las 6:30 a.m.