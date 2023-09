Escuche aquí la declaración que dio Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, ante la Fiscalía

Noticias Caracol obtuvo en exclusiva las declaraciones que las exempleadas de Laura Sarabia, Marelbys Meza y Fabiola Perea, entregaron a la Fiscalía General de la Nación el pasado 6 de junio por la pérdida de una millonaria suma en la casa de la ahora directora de Prosperidad Social.



Marelbys Meza, de 51 años y oriunda de Sabanalarga, Atlántico, contó que su pesadilla comenzó el domingo 29 de enero, cuando estaba descansando en su vivienda.

Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, la llamó y le preguntó por un maletín que el viernes 27 de enero la encargada de seguridad de la funcionaria había dejado en la sala. Al no tener respuesta, el hombre le pidió que fuera de inmediato a su casa. Al llegar allí, la exniñera dijo que el lugar estaba totalmente lleno de policías vestidos de civil, quienes empezaron a interrogarla y, según ella, la maltrataron verbalmente.

En su declaración ante la Fiscalía General de la Nación, la exempleada dio detalles de cómo era ese maletín y el operativo de película que inició ese día en la casa de Laura Sarabia para encontrar el contenido perdido.

Marelbys Meza: Me vuelven a subir y ya están otras personas con batas blancas. Tienen una maquinita para tomar huellas, al maletín le tomaron, o sea, le echaron como un líquido para tomar… era como de laboratorio, algo así.

Fiscalía: ¿A qué maletín se refiere usted?

Marelbys Meza: Al maletín en donde dicen ellos que estaba la plata de Laura, o sea, ese maletín ella lo trajo de Boyacá, es un maletín negro de lona… no es de cuero, de cuerina, negro.

Fiscalía: ¿Es un maletín de ruedas?

Marelbys Meza: No, de mano.

Fiscalía: ¿Qué tan grande era ese maletín?

Marelbys Meza: Mediano.

Fiscalía: ¿Acostumbraban a dejar encargados con usted maletines en la casa o maletas?

Marelbys Meza: No.



En esa declaración, la exniñera también se refirió a un mensaje que supuestamente Laura Sarabia le hizo llegar a través del agente que le practicó la prueba de polígrafo, en el momento en el que terminó la diligencia.

“Me dicen que ya terminó el polígrafo, o sea, que yo ya terminé, ya no tengo los cables y el señor empieza a hablar conmigo y me dice: ‘La jefa le manda decir que si usted cogió la plata, que no hay ningún problema. Pero que si tomó algo de ahí, que no pasa nada, que devuelva el resto’; yo le dije ‘pero yo no he tomado nada, ¿qué voy a devolver?’”, declaró Marelbys Meza.

También señaló que llegó a trabajar con Laura Sarabia por recomendación de Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, a pesar de tener, lo que ella denominó, un malentendido por el cual confirmó que ya había sido llevada a un primer polígrafo en 2022.

“Tuve un inconveniente, o sea hubo un polígrafo, se perdió un dinero, se aclaró la situación, me voy para mi casa. Se aclara la situación con la señora Adelina y ella me recomienda con Laura para que le cuide el niño, a los dos meses exactos”, afirmó.

Al ser preguntada si el polígrafo usado en esa ocasión era el utilizado por entidades públicas o privado, Marelbys Meza contestó: “Era un polígrafo privado, porque eso lo mandó a mí y a la persona que estaba en aseo el gerente del hotel donde estaba arrendado para el tema de la campaña”.

Otra de las declaraciones que escuchó la Fiscalía General de la Nación fue la Fabiola Perea, quien también trabajó para Laura Sarabia. Narró lo ocurrido el 29 de enero y afirmó que luego de la pérdida del dinero le hicieron un riguroso estudio de seguridad.

Fiscalía: ¿Usted fue objeto para ingresar a trabajar allá de ese estudio de seguridad?

Fabiola Perea: No, eso fue después de la pérdida.

Fiscalía: ¿Antes de esa pérdida nunca fue objeto de un estudio de seguridad?

Fabiola Perea: No.

Fiscalía: ¿Qué le preguntaron, qué le indagaron, cuál fue la circunstancia en que se desarrolló ese estudio de seguridad?

Fabiola Perea: Me preguntaron en qué trabajan mis hijos, qué hacían, que ellos ya sabían en lo que yo trabajaba, la dirección de la casa donde yo vivía.