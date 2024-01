Escuela estuvo en riesgo durante incendio en Páramo de Santurbán: “La candela le pasó por el lado”

Colombia permanece en máxima alerta ante la gran cantidad de incendios forestales que afectan al país. El panorama es desolador en el Páramo de Santurbán, en Santander, donde se han incinerado una cantidad indeterminada de frailejones.



El más reciente reporte de la Dirección Nacional de Bomberos indica que en los 24 días de 2024 se han registrado 632 incendios de este tipo, un 50% más de los que ocurrieron en el mismo periodo de 2023.

Los departamentos más afectados por los incendios forestales son Antioquia, Santander, Córdoba y Cundinamarca. También se suma la capital de Colombia.

En el caso por ejemplo de Santander, una ola de vientos incendios incontrolables en el Páramo de Santurbán quema a su paso uno de los ecosistemas más preciados del país.

Desesperados, habitantes y voluntarios intentan sacar del fuego a los frailejones que se pierden en cenizas.

“Lamentablemente, esto es muy frustrante. El viento no nos deja hacer el trabajo. Se le apaga a uno el ánimo de seguir haciendo las cosas”, indicó Johan Rivera, voluntario.

El daño ambiental aún es incalculable, pues desde este territorio de páramo nace el agua para 48 municipios de Santander y Norte de Santander.

Juan Carlos Reyes, director de la CDMB, precisó que “hay frailejones de 100 y 200 años que fueron quemados y que son muy importantes. Es un impacto bastante negativo para el ecosistema, además es un corredor biológico donde circulan innumerables animales de toda especie”.

Por fortuna, la emergencia que empezó en la vereda Ucatá no llegó hasta las viviendas ni a la escuela del sector. “La candela pasó por el lado de la escuelita, pero no la afectó. Dios la bendijo”, indicó Joel Sanabria, agricultor afectado.



Aunque más de 300 socorristas atienden la emergencia, las autoridades piden apoyo de más helicópteros que permitan extinguir el incendio.

“Solicitarle al Gobierno nacional todo el apoyo y toda la cooperación para combatir esta amenaza. Estamos hablando del espacio que es de nuestra reserva hídrica”, precisó Diana Jiménez, diputada de Santander.

Tras la emergencia, el sector comercial de Berlín se quedó sin servicio de energía eléctrica.

“No tenemos agua, no tenemos luz, porque el agua es transportada por medio de motobomba. No podemos hacer facturaciones y algunos alimentos muy importantes no han podido ser refrigerados”, indicó Adriana Portilla, afectada del sector comercial.

Hasta el lugar llegó una brigada de animalistas para rescatar y ayudar a las especies heridas y desplazadas por las llamas.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander, se pronunció sobre la emergencia que se vive en el departamento e hizo un llamado al Gobierno nacional.

“Las empresas de helicópteros con la capacidad que tienen podrían asignarnos esta maquinaria para Santander y darnos una tarifa para nosotros poder pagarles. O si lo pueden donar, sería muy bueno”.

Entretanto, la UNGRD informó que se presenta un incendio forestal entre el municipio de Carcasí y Encino, otro más en San Benito y cuatro en Bucaramanga.