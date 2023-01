“Eso bota chispas”: amenaza de telarañas de cables pegadas a fachadas de casas en Bucaramanga

Habitantes del barrio Morrorico dicen que sus balcones y ventanas son puro adorno, porque no pueden asomarse ante el temor de recibir una descarga eléctrica.

En el sector, además, pasan vehículos de todos los tamaños y algunos se han llevado cables, haciendo la amenaza más latente.

Pero esta problemática no solo se registra en Morrorico. Situaciones similares se viven en los barrios Gaitán, Girardot, La Feria, Santander y Cabecera.

Las telarañas de cables también siembran el terror en Buenaventura, donde los habitantes denuncian cortocircuitos y hasta incendios.

Las autoridades no dan respuesta.



