“Eso es palabrería barata”: nuevo rifirrafe entre gobierno y Claudia López

¡Vuelve y juega! Claudia López volvió a criticar al gobierno y la respuesta no se hizo esperar.

“Cuando abrieron la economía que era cuando todo el mundo se iba empezar a contagiar, ah entonces eso es responsabilidad de los alcaldes. Eso es un acto de cobardía enorme, de falta de liderazgo porque un país en medio de la pandemia lo que necesita es liderazgo y conducción. No estar en las fáciles y lavarse las manos en las difíciles”, aseguró la alcaldesa de Bogotá.

Sus palabras -que suelen ser sin filtro- causaron la primera respuesta de la Casa de Nariño en cabeza del director del departamento administrativo de la Presidencia, Diego Molano.

“Alcaldesa Claudia López, ahora que tiene manejo para su propósito político debe lograr resultados, no buscar culpables. Cobarde es reconocer en escenarios trabajo conjunto con gobierno nacional y en otros descalificarlo. Soluciones no agresiones”, contestó el funcionario en Twitter.

Minutos después de este trino y durante un encuentro con Acopi, el presidente Iván Duque -sin referirse a la alcaldesa- dijo que él no contesta a ningún tipo de agresión. Sin embargo, hizo varios comentarios.

“Aquí nosotros no entramos a ese debate politiquero, demagogo, de tratar de contraponer la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social porque eso es palabrería barata; hay que proteger la vida y la salud porque sin estas no tenemos desarrollo empresarial y social”, sostuvo.

Y añadió: “Esto no es de reproches, esto no te inculpaciones. Entonces, si el problema crece, busquemos a ver cómo nos salimos de responsabilidades, no. Todos tenemos que entender que aquí el papel es ser solidarios; si en alguna ciudad se crecen los casos, no podemos empezar a ver quién es el culpable, sino cómo lo enfrentamos, cómo lo mitigamos, cómo lo resolvemos”.

Duque señaló que es consciente del desafío enorme que existe en varias ciudades del país, incluida Bogotá, y que las mejores decisiones se toman en equipo, sin “protagonismos individuales”.