“Espacios territoriales de reincorporación no son una cárcel”: gobierno ante salida de ‘El Paisa’

“Las personas que están en ellos pueden entrar y salir libremente”, dijo ministro del Interior. Añadió que al tema “no hay que darle la dimensión que no tiene”.

También afirmó que el Gobierno no acepta condicionamientos, refiriéndose a las palabras de Iván Márquez, en las que asegura que ‘El Paisa’ no regresará a la zona mientras que no liberen a Jesús Santrich.

El ministro Guillermo Rivera sostuvo que Santrich es atendido permanente en la cárcel por su decisión adelantar una huelga de hambre indefinida.

