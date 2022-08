Español que es habitante de calle en Colombia pide ayuda para ser repatriado

Marco Antonio Calvo González es un ciudadano español que atraviesa por una difícil situación en Colombia. Su historia fue dada a conocer en redes sociales por la periodista Rosalba Alarcón, quien compartió en un video en el que se ve al hombre en situación de calle pidiendo ayuda para volver a casa.

“Llevo 6 años aquí en Colombia. Yo quise venir a Colombia, quería ser ciudadano colombiano. Por equis situación terminé en la calle. No culpo a nadie, fue culpa mía”, cuenta el extranjero.

Según su testimonio, se encuentra indocumentado y no tiene recursos o quien le tienda una mano.

“Perdí los papeles, estoy indocumentado, no tengo ningún recurso, no tengo nadie que me ayude. Llevo más de tres semanas viviendo en la calle, pasando hambre, pasando frío”, dice.

#AtenciónPueblo | Solicito al presidente @petrogustavo y a la embajada de #España en #Colombia (@EmbajadaEspCol) ayudar a repatriar al señor Marco Antonio González, está en situación de calle e indocumentado pasando hambre. Señor @sanchezcastejon espero que usted lo ayude. pic.twitter.com/k7kgdoTqll — Rosalba Alarcón Peña (@Rosa_Alcarajo) August 2, 2022

Por eso hace un llamado para que le colaboren y pueda volver a su país de origen. “Lo único que pido es si alguien me puede ayudar al menos para yo recuperar mi documentación y volver a mi casa con mi familia de España”, asegura.

De acuerdo con los comentarios en la publicación, esta persona se encuentra por el sector de Pinares, en la ciudad de Pereira.

La periodista Alba Lucía Reyes manifestó que se pondrán en contacto con las autoridades españolas en Bogotá para darles a conocer el caso.