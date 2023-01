Español viajó a Colombia por amor, pero le rompieron el corazón y hasta el bolsillo

Una mujer, que conoció por Tinder, le ofreció una relación estable y crear una empresa. Él le dio más de $50 millones. “Me siento humillado”, dice llorando.

“Yo no me merezco esto, de verdad. He confiado en esa persona y me siento estafado”, recalca Daniel Blanco, quien llegó a Bucaramanga tras el amor de una santandereana a quien conocía desde hace siete meses.

Según el extranjero, la mujer le prometió amor y la conformación de una sociedad de remodelación de viviendas. En total, le giró unos 54 millones de pesos desde Barcelona.

En noviembre pasado, el español viajó a la capital de Santander a conocer a la mujer y recorrieron varias ciudades. Pero pocas semanas después, cuando preguntó por el negocio, se llevó una sorpresa.

“Nunca sabré si realmente es una ‘tapadera’, es decir, si era para captar dinero y quedárselo”, afirmó Daniel.

La mujer, que no responde las llamadas, fue denunciada en la Fiscalía por estafa.

Como si fuera poco, Daniel debe regresar pronto a su país, pues se le venció el permiso de turista.