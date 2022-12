Esperamos que Ledezma cuente con todas las garantías: Santos

Ante la crisis políticaque vive esa Nación, que se agudizó tras la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; diversos sectores colombianos habían pedido un pronunciamiento del mandatario.

Desde el Palacio de Nariño, Santos leyó un comunicado en el que recalcó que, pese a las diferencias, siempre se ha mantenido una relación cordial con el gobierno de Nicolás Maduro.

El mandatario aludió además a las denuncias que hizo el jueves en la noche Maduro, según el cual existe un eje Madrid-Bogotá-Miami de "conspiración permanente" contra su gobierno, y afirmó que no hay nada de eso.



"Desde Colombia no existe complot alguno en contra de ningún gobierno y, por supuesto, si llego a conocer algo concreto en este sentido, no solo lo condenaría sino que actuaría con toda la contundencia de la ley", expresó.



“Nos interesa, nos duele, nos preocupa todo lo que pasa en Venezuela”, señaló Santos.

“Nunca hemos sido indiferentes ni nos hemos quedado quietos ante los problemas del vecino país”, agregó antes de explicar que por ello su gobierno ha promovido el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. “Ellos deben buscar la salida a los problemas que aquejan al país”.

“Desde hace tiempo le hemos sugerido a Venezuela, con respeto por su autonomía, la búsqueda de ese diálogo”, añadió.

Expresó también que ese respeto por Venezuela le ha permitido al gobierno velar por los intereses de los nacionales en el otro lado de la frontera. “También hemos abogado por el pago de las deudas comerciales con nuestros empresarios. Esto no hubiera sido posible en un escenario de confrontación o de insultos permanentes como algunos pretenden o añoran”, indicó.

“Aquí tenemos oposición que nos critica, incluso con mentiras, y caricaturistas que nos atacan, pero siempre hemos respetado sus libertades”, expresó Santos Calderón.

Añadió que en ocasiones anteriores se ha solicitado al gobierno vecino que se respete los derechos de la oposición e incluso se ha pedido la libertad de Leopoldo López.

“En el caso del alcalde Ledezma esperamos que cuente con todas las garantías en su proceso”, indicó el presidente antes de agradecer al vecino país su contribución al proceso de paz colombiano.