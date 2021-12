Esposa de Jarlan Barrera denuncia que les prohibió la entrada a ella y a su hijo al apartamento

El futbolista Jarlan Barrera, actual volante de Atlético Nacional, ha sido blanco de críticas por un video en el que su esposa Ana María Hernández , con quien avanza un proceso de divorcio, denuncia que le impidió entrar al apartamento en donde viven, en Barranquilla .

“Estoy con mi hijo acá y acabo de llegar y me dicen que no puedo entrar porque el señor Jarlan Barrera me prohibió”, dice la joven modelo entre lágrimas mientras explica que el jugador “pasó una carta notariada” a la administración.

“No sé por qué hace esto, o sí sé por qué lo hace, porque no le dejo ver al niño, porque no me quiere responder por el niño”, dice Hernández, quien acepta que en ocasiones le compra ropa, pero supuestamente no cumple con un acuerdo que se había pactado.

“Hace más de 6 meses que creía haber llegado a un acuerdo con él y el acuerdo valió madres porque él es Jarlan Barrera y si él quiere no le pasa un centavo a su hijo”, añadió sobre este tema.

El futbolista Jarlan Barrera aún no se pronuncia sobre el tema.