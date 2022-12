Esposa de Martín Monsalve no descarta demandar al Estado por su muerte

Noticias caracol habló en exclusiva con la viuda de Martín Emilio Monsalve, el hombre que se lanzó del piso 18 de los juzgados de La Alpujarra, cuando se le adelantaba medida de aseguramiento en el caso del ‘Cartel del oro’ en Antioquia.

Martín Emilio Monsalve era ingeniero químico con especialización en finanzas y trabajaba actualmente en construcción. Así lo aseguró su esposa María Uribe.

Ella añadió que por la compra y venta de oro, por lo que era investigado su esposo, lo había dejado hacía varios años.

“Él era muy trabajador, responsable y honesto. Incluso él no era capaz de decir una mentira porque ahí mismo se le notaba, se ponía muy nervioso”, afirma María Uribe, quien añadió que todos los negocios de su esposo eran legales, y para comprobarlo tiene sus papeles en regla.

Añadió que las presiones de las autoridades que lo investigaban por presunto lavado de activos, hizo que su esposo se suicidara.

La mujer no descarta demandar al Estado por presuntas irregularidades en el proceso en contra de su esposo.

Hoy martes a las 9:30 a.m. continuarán las audiencias de imputación de cargos a las 19 personas que son investigadas por al parecer hacer parte del ‘Cartel del oro’.

Estas personas son acusadas de hacer parte de un plan para cometer el delito de lavados de activos a través de la empresa Goldex, por una suma que puede superar los 2,3 billones de pesos, en la modalidad de exportación de oro.