Esposa del asesinado director de Medicina Legal de Atlántico podría quedar en libertad

Defensa de Dayana Jassir, señalada como autora material del crimen de Eduardo Pinto, argumenta vencimiento de términos. Otros 4 implicados ya fueron condenados.

Familiares del director de Medicina Legal, asesinado el 4 de mayo de 2016 en un supuesto robo a su vivienda, afirman que ya se han aplazado siete audiencias contra la esposa de la víctima.

Autoridades establecieron que la muerte de Pinto se trató de un asesinato calculado, en los que estaban implicados cuatro personas, entre ellas el conductor de la familia Johan Beltrán, quien resultó ser también amante de Dayana, quien la implicó en el crimen.

"La idea de matar a Eduardo nació de Dayana, ella dijo que no quería seguir con él, que no quería estar más con él, y me dijo que buscara la forma de matarlo, Dayana me dio el número de una persona y esa persona me dio el número de Chucho, entonces un compañero de Riohacha me dio el número, yo contacté a Chucho", declaró el hombre tras su captura.

La mujer fue capturada el 27 de junio de 2016 y no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Sin embargo, Enrique Beltrán, padre del conductor condenado a 19 años de cárcel, afirma que "ella lo manipulaba demasiado por la parte económica, prometiéndole en todo momento que lo iba a sacar de los apuros económicos en los que él se encuentra en la actualidad, le daba dinero para que no estuviese pelado y lo complacía sexualmente".

La Fiscalía también tiene las simcard de los teléfonos a través de los cuales se comunicaban Dayana y Beltrán, así como mensajes de texto que ella le enviaba a su empleado en los que le expresaba el inmenso amor que le tenía y lo que sería capaz de hacer por él.

Estas pruebas confirmarían la relación de Dayana con el crimen de su esposo:

