Esposo de Paula Durán y su mensaje de despedida: “Me volveré a encontrar con ella en la eternidad”

Sergio Vega, esposo de Paula Durán , la colombiana que murió en Estados Unidos tras ser diagnosticada con cáncer en el cerebro y el estómago, realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre todo lo que siente tras el fallecimiento de la joven de 27 años.

“Hoy 24 de enero a las 2:00 p. m. Dios quiso que estuviera al lado de él en el reino de la eternidad. Valoren a sus familias, esposas, hijos, la vida en cualquier momento les puede cambiar. Cuánto quisiera volver a estar con mi monita”, dijo el esposo de Paula Durán.

Además, habló sobre las sensaciones que lo invaden en este momento: “Me siento vacío, siento escalofríos en las manos. Me duele, porque no pudimos cumplir ese collage que le habíamos hecho cuando éramos novios. Me duele en el alma, me desgarra, se fue parte de mi vida, parte de mi motivación”.

También hubo espacio para hablar sobre lo que fue su relación: “Estos 7 años fueron maravillosos. Fuimos felices, vivimos momentos de tormentas, pero siempre los pudimos superar. Ahora seguir luchando por mis tres hijos, esto no termina acá, tenemos un angelito que nos cuida desde el cielo y nos protege.

También rememoró el momento cuando se casaron: "Sentí cómo se iluminaba la iglesia cuando iba entrando. Esa alegría que me invadía, mis ojos no pudieron contener las lágrimas”.

Sergio Vega agradeció todo el apoyo que recibió de los medios de comunicación y los internautas: “Más adelante me volveré a reencontrar con ella en la eternidad. Darle gracias a Dios porque me puso en el camino. Toca seguir luchando por esas tres motivaciones que tengo, se van a quedar en mi mente los momentos de alegría que viví con ella, siempre la voy a recordar como esa mona hermosa, divina, elegante, que olía rico, con ese ímpetu”.