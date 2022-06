Esposo la dejó cuadripléjica y hoy lucha por volver a caminar: “Dios me tiene parada por algo”

Milady Beltrán, una joven de 26 años con muchos sueños y proyectos por cumplir que casi se ven truncados por cuenta de los celos enfermizos de su pareja sentimental, hoy demuestra que la adversidad no pudo con ella. Aunque médicos se atrevieron a decir que no podría volver a ponerse en pie , hoy da pasos de gigante.

“El 30 de agosto a las 2 de la mañana estábamos tomando en la casa de una amiga cuando de repente él me estaba celando con todo el mundo y con muchachos que había ahí mismo. Se puso como loco y me tiró con un cuchillo”, relata la víctima.

Quien la hirió y la dejó tendida en el piso fue su esposo, el padre de su hijo de 6 años, el amor de su vida: “Yo vivía con él; mi primer marido, fue mi primer hombre y vivíamos bien y de repente pasó eso”.

Milady recibió dos heridas, una en el pecho que rozó su corazón y la otra en el cuello, la que casi acaba con su vida y que la dejó postrada en una cama.

Tras salir del hospital, Milady abandonó el Urabá y como pudo llegó a Bogotá en compañía de su mamá, huyendo de su agresor, ya que no fue capturado. También llegó a la ciudad con un nuevo propósito y para eso buscó al equipo de Biomedical Group.

Comenzó su tratamiento con los fisioterapeutas, con un claro objetivo, volver a caminar pese a lo que le habían dicho algunos médicos.

Esta joven de 26 años recibió el acompañamiento del doctor Carlos Canencio y poco a poco fue logrando lo inimaginable: volver a caminar.

Una silla de ruedas la acompañó por algunas semanas, pero se dañó y eso la obligó a tomar más fuerza y a utilizar el caminador, que también se averió. Pero ella, en vez de ver el lado negativo de las cosas y renegar de su suerte, respiró profundo y comenzó a caminar.

Esta mujer aguerrida y valiente tenía claro algo, que no se iba a rendir por más difíciles que fueran las pruebas: “Dios me tiene parada por algo, por un propósito, él no quiere que me quede en silla de ruedas, ni en caminador, ni en nada y ahí vamos”.

Hoy ya camina con más facilidad, también baila. Quiere recuperar lo que el hombre que le juró amor eterno intentó arrebatarle, su vida, su felicidad, y todo por el motor que la acompaña desde hace 6 años y le roba cada suspiro y cada lágrima, su hijo, a quien quiere demostrarle que en la vida no hay nada imposible:

Todo lo hago por él y acá tiene su mamá guerrera y luchadora, y siempre va a estar con él pase lo que pase

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia