Esposos campesinos murieron por coronavirus en un municipio de Cundinamarca

El gobernador del departamento informó que no es claro cómo Leonor y Eusebio se contagiaron del COVID-19.

“Cada pérdida me duele en el alma, pero la muerte de la pareja de esposos que fallecieron el día de ayer me conmueve como ninguna otra”. Con estas palabras, el mandatario de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, informó de estos dos casos.

Describió a la pareja de 67 y 68 años, residente en Villapinzón, como “campesinos humildes y amorosos”. Basándose en que no es claro cómo adquirieron el coronavirus, el gobernador hizo un llamado para que todas las personas se cuiden.

“Nadie, absolutamente nadie es invulnerable. El COVID-19 no distingue edad, sexo, religión, origen, o clase social, no distingue a buenos de malos, todos estamos expuestos. No nos permitamos morir en soledad y víctimas de una enfermedad que se puede prevenir, quedémonos en casa.

El gobernador indicó que los controles en las salidas de Bogotá hacia Cundinamarca serían aumentados, pues muchos irresponsables están buscando dónde pasar vacaciones de Semana Santa:

