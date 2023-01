¿Está Colombia envejeciendo? Seis millones de personas superan los 60 años

Aunque algunos sienten la soledad y creen que la sociedad los relega, expertos afirman son una oportunidad para el país y se debe velar por su bienestar.

Rafael Granada tiene 81 años y hace parte de los 5.700.000 colombianos considerados como “viejos”. Su época productiva es cosa del pasado y siente que sus canas y su rostro más ajado, lo relegaron de la sociedad.

“No tengo nada más que hacer que ver televisión porque no hay más de distracción. Tengo una hija que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, y la señora mía murió en un accidente en las islas de San Andrés”, dice.

Pero no es el único. Marco Fidel pasa sus días en un centro para adultos mayores, desconectado de su familia. Padece lo que muchos sienten pero pocos confiesan cuando llegan a esa edad: soledad. Por eso solo pide una cosa:

“Compañía, para que me acompañe, porque yo con estos años yo cada rato me caigo sólo”, expresa.

Según proyecciones del DANE para 2017, cerca de seis millones de personas superan los sesenta años de edad en Colombia, lo que hace pensar a muchos si nuestro país se está envejeciendo.

“Estamos muy lejos de pensar que tengamos tasas negativas en nuestro país o que tengamos procesos preocupantes de fecundidad. Las fecundidades siguen siendo altas, siguen siendo importantes, el tema es que la población mayor de 60 años viene sobreviviendo mayormente”, dice Nubia Yaneth Ruiz, socióloga docente de la Universidad Nacional.

Para la experta, el envejecimiento debe leerse como una oportunidad y una garantía que ofrece la sociedad, al tiempo que se debe exaltar que exista una maternidad cada vez menos temprana, lo que no significa ausencia de población joven, pues, según el DANE, los menores de edad en el país llegan a los 17.600.000.

Ruiz asegura que lo que sí debe preocupar son las condiciones en las que vive la mayoría de la población adulta mayor; pues de los cinco millones, sólo 1.300.000 reciben pensión y en más del 90% perciben un salario mínimo.