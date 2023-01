“Está diciendo que no hago ni mier$%”: fuerte discusión entre policías por secuestro en Teorama

Un audio telefónico evidencia tensiones entre el coronel Rafael Leonardo Torres y el sargento Juan Carlos Cárdenas.

Torres, comandante (e) de la Policía de Norte de Santander, le pide explicaciones a Cárdenas, comandante de la estación de Teorama, por el secuestro de cuatro personas en ese municipio.

Esta es la transcripción del audio que dio a conocer Caracol Radio:

Coronel Torres: Tiene 19, 20 policías. ¿Cuántos tiene este señor allá?

Sargento Cárdenas: Averigüe cuántos tengo. Si es que el comandante del departamento ni siquiera sabe cuántos tengo.

Coronel Torres: Hágame el favor y se ubica sargento.

Sargento Cárdenas: Usted también se ubica mi coronel porque usted está diciendo que yo no estoy haciendo ni mier$% en este pueblo.

Coronel Torres: Me voy hasta las últimas consecuencias.

Sargento Cárdenas: Hágale mi coronel, que yo no le tengo miedo a nada.

Tras los reclamos, la conversación sube de tono:

Sargento Cárdenas: Eso es fácil allá decir ‘hagan y hagan’ esto. Pero el día que le maten un bendito policía con francotiros, entonces ahí sí ‘venga sargento usted por qué salió con 5, 6 policías, usted sabe que el patrullaje es con 10’. Ahí sí se lava las manos.

Coronel Torres: Usted se encargará de decir todo lo que dijo en esta grabación.

La Policía Nacional emitió un comunicado en donde dice que el intendente reaccionó de una forma no muy acorde y anuncia la apertura de una investigación disciplinaria.

