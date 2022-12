Está en manos de las FARC “desempantanar” diálogos, dice Gobierno

El máximo cabecilla de esa guerrilla, "Timochenko" o "Timoleón Jiménez", a través de una carta leída en La Habana señaló que las "actitudes oficiales" del presidente Juan Manuel Santos "amenazan con hundir en un pantano" las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba desde noviembre pasado.

"Está en manos de las FARC desempantanar el proceso. Que dejen de secuestrar y que dejen de atentar contra los colombianos. Ellos desempantanan el proceso actuando de conformidad con la voluntad de paz y no siguiendo minando la confianza de los colombianos en el proceso de paz", dijo el ministro en un acto público en Bogotá.

"Timochenko" se refería en su carta al acto de entrega y recuperación de tierras supuestamente usurpadas por la guerrilla que lideró Santos el miércoles en San Vicente del Caguán, que fue sede de un intento fallido de negociar la paz hace once años y donde después las FARC consolidaron su presencia.

"Creíamos que Santos era sincero al manifestar que soñaba con pasar a la historia como el presidente que consiguió la paz (...) Su comportamiento y sus palabras en San Vicente del Caguán nos han dejado perplejos", argumentó el líder guerrillero.

El ministro de Interior ratificó el compromiso del presidente Santos "con la creación de condiciones de paz para los ciudadanos de Colombia a través del diálogo y la negociación".

"A diferencia de experiencias anteriores, éste se trata de un proceso de paz único, que se lleva a cabo en términos que nunca habían tenido lugar antes en nuestro país", sostuvo Carrillo.

El presidente Santos ha señalado que de esta manera se pueden seguir ejerciendo políticas públicas y no se pone en riesgo al país como en anteriores ocasiones, en alusión a los llamados "diálogos del Caguán" sostenidos entre 1998 y 2002, en los que se desmilitarizó una zona en la que las FARC se hicieron fuertes.

Este fue el caso, según el Gobierno, de las tierras recuperadas esta semana por el Estado en la región del Caguán, ubicada en el sureño departamento del Guaviare, que supuestamente fueron usurpadas por el exlíder militar de esa guerrilla "Mono Jojoy", muerto en un bombardeo en 2010.

"Eso de que las FARC hemos arrebatado no sé cuántas hectáreas a no sé cuántos miles de campesinos, así como toda la cantaleta con relación a que estamos obligados a darle cara a las víctimas del conflicto, como si alguna vez hubiéramos manifestado nuestra negativa a hacerlo, podemos solucionarlo de un modo sencillo y práctico", agregó a este respecto "Timochenko".

El mismo día de la entrega de tierras las FARC compararon al Gobierno de Santos con Pinocho, el personaje de un cuento infantil al que le crecía la nariz cuando mentía.