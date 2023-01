Esta era la casa donde se escondía alias ‘Guacho’

Las Fuerzas Militares no bajan la guardia en la búsqueda del líder del frente Oliver Sinisterra, tres días después de que un francotirador le disparará.

El general Alberto José Mejía llegó hasta la casa donde se ejecutó la operación contra el delincuente en las selvas de Nariño. El militar dijo que la búsqueda se mantiene de manera indefinida y aseguró que por ahora no se sabe si está vivo o muerto.

Relacionado: Alias ‘Guacho’ resultó herido en operación de la Armada en Nariño “Hasta que no tengamos el cuerpo del bandido o la captura, no podemos ni especular ni mentirle al pueblo colombiano”, señaló Mejía.

Para que ‘Guacho’ no escape, cientos de soldados e infantes de Marina tienen asegurado un perímetro de ocho kilómetros a la redonda.

“Está absolutamente claro que esta es la casa donde se encontraba el bandido, aquí estaba con su estructura de seguridad, muy muy lejos de su aérea de influencia en la frontera con Ecuador”, añade.

De Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, se sabe que esta incomunicado, herido, desabastecido, pero en una zona geográficamente tan compleja que no se descarta que, el cabecilla de las disidencias de las FARC, hubiera escapado mientras se cerraba el cerco en su contra.

