Esta es la declaración del hombre que reveló videos de Zuluaga y Sepúlveda

En el audio, exclusivo de Blu Radio, el hombre que reveló los videos de la reunión entre Óscar Iván Zuluaga y Andrés Sepúlveda detalla cada movimiento desde que lo contactaron y pisó territorio colombiano hasta las actividades que desempeñaba el hacker.

"Yo conocí a Andrés Sepúlveda, él estaba pidiendo una persona experta en seguridad informática, mediante un amigo mío en un campus. Tuvimos la primera conversación por Skype, en la cual estaba pidiendo un experto en seguridad informática, que tuviese varios años de experiencia y que hubiese trabajado en tema política. En la segunda conversación tuvimos un acuerdo económico-formal, él me pagó los pasajes", de ida y vuelta, detalló Revert.

Andrés Sepúlveda y el español se reunieron en un local en el Parque de la 93, a su llegada a Bogotá. "Tuvimos una reunión en el Oma de la 93, en la terraza porque es fumador (...) Me explicó que trabajaba para Zuluaga en la campaña política y que quería un especialista en seguridad para proteger las comunicaciones de David Zuluaga (hijo del candidato) y Óscar Iván Zuluaga; protegerles los correos, información y hasta su trabajo, que supuestamente tenía que ver con redes sociales", continuó su declaración Rafael Revert.

El técnico de sistemas detalló: "Luego me ofreció un monto económico, un apartamento, una comida y un extra de presupuesto que era para otro tipo de eventualidades. Por el tiempo del contrato, acepté", el técnico de sistemas.

De los trabajos de Andrés Sepúlveda, según Rafael Revert

Revert describe las actividades a las que se dedicaba Sepúlveda: "Arrancamos con esos temas, luego Andrés me comentó que supuestamente trabajaba para DEA, Dipol, Comando Sur, que tenía en contactos en DNI, Sijín, que la contra de la Policía lo protegía y que así empezaron a salirle trabajos, como por ejemplo saber qué tipo de casas estaban intervenidas por la DNI y cuales no (...)".

"También le salió un trabajo para saber qué estaba pasando en la isla, la isla es el nombre que ellos le denominan al proceso de negociación en a Habana. Luego de eso vino un supuesto trabajador del DNI a explicarme cómo estaba toda las FARC en Colombia por bloques", agregó.

"Básicamente, según lo que él (Sepúlveda) explicaba era que en el Ministerio de Defensa había una orden donde por cabecilla, por personas dependiendo de su rango, se ofrecía cierta plata por la información. Entonces, él los localizaba, los entregaba y cobrada su plata"

"Durante dos meses, el Comando Sur supuestamente le ordenaba (a Sepúlveda) que mantuviera monitoreado La Habana y él cobraba eso en cash", continuó Revert.

