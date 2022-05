Esta es la última carta que escribió Karina Blanco: “Estoy enfocada en ser feliz”

Karina Blanco, de solo 15 años, escribió una carta el pasado 21 de abril en la que hablaba de su proyecto de vida. Anhelaba entrar a la universidad el próximo año y aunque reconocía que le daba miedo crecer, quería ver cumplidos sus sueños y los de sus amigos y hermanos. Todo quedó truncado por culpa de un hombre que la violó y luego le quitó la vida.

Su carta iniciaba diciendo que, “como toda persona tengo metas que quiero cumplir, pero por el momento estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudarle a mi mamá. Por cierto, ella es el motivo de mis sueños, es una mujer guerrera y es la mujer más maravillosa que pueda existir”.

Contaba que le encantaba leer en sus ratos libres, sobre todo comedia romántica.

Karina Blanco, en su carta, comentaba: “En un año me veo iniciando mi carrera en una universidad (…) compraré esa casita a mamá que tanto quiere”. Todo lo lograría tras graduarse este año del colegio “con el favor de Dios”, relataba.

En su misiva reconocía que había “momentos en los que me asusta crecer, siento que no estoy preparada para enfrentar este mundo sola (…) Creo que el mundo me enseñó a madurar muy pequeña. No me siento capaz de enfrentar este mundo, o tal vez sí esté preparada, eso se lo dejaremos al destino”.

Pero nadie imaginó que una semana después Karina Blanco no podría cumplir lo que deseó, como “ver a mis amigos, pero sobre todo a mis hermanos, cumplir todos esos sueños que me cuentan, que tengan esos carros, familias, felicidad que tanto anhelan”.

“Mi proyecto a largo plazo será ser una psicóloga”, terminó diciendo en su emotiva carta.

