Esta mujer compró carro nuevo y a las tres horas se lo robaron

Jazmín Arévalo jamás imaginó que le fueran a robar su carro cero kilómetros el mismo día en que lo sacó del concesionario. Para ella el sueño de estrenar vehículo solo duró tres horas.

El robo se registró a las 10:00 p.m., cuando fue donde una amiga a mostrarle su nueva adquisición. El hurto quedó grabado en un video de seguridad.

“Aparecieron cuatro personas sobre la 30, tres hombres y una mujer, armados. Nos abordaron en el vehículo, nos amenazaron y finalmente nos despojaron del carro”, narró Arévalo.

La afectada narró los momentos de angustia vividos por la impaciencia de la integrante de la banda, quien pareció perder los estribos al notar que el vehículo no tenía llaves.

“Cuando entraron al vehículo para que me saliera, como no entendían el hecho de que no se necesitaba llave sino que era con botón de encendido, discutimos. Como ella no entendía me apuntó con el arma para que le entregara algo”, declaró.

Entre enero y marzo de 2016 se han robado 600 vehículos. El índice de este delito ha aumentado un 6% comparado con el mismo periodo del año pasado.