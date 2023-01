Esta mujer podría perder su casa si no paga multa por no presentarse como jurado de votación

Lo increíble es que ella no cumplía los requisitos para ese cargo, pues es ama de casa. Además, dice que nunca le notificaron que debía ir.

A Elizabeth Mahecha le llegó un mensaje de texto en el que le advertían que tenía una deuda con la Registraduría y debía presentarse. El motivo, tenía una multa por $851.000, impuesta por no presentarse en 2016 como jurado de votación.

La afectada denuncia irregularidades, empezando por el hecho de que ella es ama de casa y quienes son llamados a esta función son empleados, de empresas privadas o públicas, docentes, estudiantes o personas de movimientos políticos.

En segundo lugar, manifiesta que no le avisaron de su elección ante la Registraduría. “Nunca me llegó una notificación ni nada. Solo me vine a enterar por un mensaje de texto que me llegó a mi celular”, afirma.

Por haber incumplido le impusieron una multa de $851.000, monto que debía pagar de contado antes del 30 de junio de 2019. Como ya pasó la fecha, le notificaron que podrían embargarle todos sus bienes con base en los castigos establecidos por la ley.

Elizabeth manifiesta que al ser citada descubrió que no es la única multada por elecciones irregulares en elección de jurado.